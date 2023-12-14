Экс-игрок «Зенита» Паредес высказался о возможном участии Месси на ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий в составе «Ромы», рассказал о том, что капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси не исключает вариант с поездкой на чемпионат мира по футболу в 2026 году.

«На днях Лео сказал, что если дела пойдут хорошо, и если он будет чувствовать себя в хорошей форме, то он ничего не будет исключать», — приводит слова аргентинского игрока Goal.

Следующий чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году. Он будет проведён в США, Мексике и Канаде.

Напомним, Лионелю Месси 36 лет. Минувшим летом нападающий покинул Европу и перешёл в американский «Интер Майами». В составе сборной Аргентины Месси провёл в общей сложности 180 матчей. Ему удалось забить 106 голов. В 2022 году вместе с национальной командой Лионель завоевал золотые медали ЧМ в Катаре.