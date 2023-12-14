Бывший тренер «Динамо» Шварц возглавил американский «Нью-Йорк Ред Буллз»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавил американский «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к клубу и поскорее приступить к работе. У меня большая мотивация для достижения многих великих целей с этим клубом, и я рад приступить к работе в предстоящем сезоне», — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.

Напомним, немецкий специалист возглавлял динамовский клуб с осени 2020 года по летом 2022 года. Вскоре Шварц возглавил немецкую «Герту», из которой был уволен в апреле 2023 года. Всё из-за того, что команда показывала плохие результаты, а по итогу сезона «Герта» вылетала в Бундеслигу 2.

«Нью-Йорк Ред Буллз» в этом сезоне после 34 матчей занял восьмое место в МЛС и прошёл в плей-офф лиги.