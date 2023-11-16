Бывший тренер «Динамо» Шварц будет назначен наставником «Нью-Йорк Ред Буллз» — Bild

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время может стать тренером клуба из МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкий специалист уже достиг принципиальной договорённости с руководством американского клуба. Спортивный директор «Нью-Йорк Ред Буллз» на днях сообщил, что клуб не станет продлевать контракт с главным тренером Троем Лесейном после того, как команда уступила «Цинциннати» (0:3, 1:1) в первом раунде плей-офф МЛС.

Напомним, Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. 45-летний специалист довёл бело-голубых до финала Кубка России, где в решающей игре его команда уступила «Спартаку» (1:2). Последним местом работы Шварца была берлинская «Герта», которую он покинул в апреле этого года после ряда неудачных результатов.