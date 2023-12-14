ПАОК – ХИК: Оздоев в стартовом составе на матч Лиги конференций

Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 встретятся греческий ПАОК и финский ХИК. Игра пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы:

ПАОК: Котарски, Кендзёра, Трост-Эконг, Михайлидис, Соареш, Мейте, Оздоев, Десподов, Тайсон, Константелиас, Брэндон.

ХИК: Мяенпяя, Тойвио, да Грака, Хямяляйнен, Сойри, Канеллопулос, Лингман, Банде, Кескинен, Хостикка, Радулович.

На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК вышел в плей-офф турнира, имея в своём активе 13 очков. ХИК находится на последнем месте в группе G с двумя очками.