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ПАОК – ХИК: Оздоев в стартовом составе на матч Лиги конференций

ПАОК – ХИК: Оздоев в стартовом составе на матч Лиги конференций
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Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 встретятся греческий ПАОК и финский ХИК. Игра пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы:

ПАОК: Котарски, Кендзёра, Трост-Эконг, Михайлидис, Соареш, Мейте, Оздоев, Десподов, Тайсон, Константелиас, Брэндон.

ХИК: Мяенпяя, Тойвио, да Грака, Хямяляйнен, Сойри, Канеллопулос, Лингман, Банде, Кескинен, Хостикка, Радулович.

Лига конференций . Группа G. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК вышел в плей-офф турнира, имея в своём активе 13 очков. ХИК находится на последнем месте в группе G с двумя очками.

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