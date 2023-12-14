Стала известна финальная тройка претендентов на звание тренера в женском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала имена претендентов на звание лучшего тренера в женском футболе. В финальном списке оказалось три номинанта.

В этом году на приз претендуют Джонатан Хиральдес из «Барселоны», Эмма Хейс из «Челси» и Сарина Вигман из сборной Англии. Отметим, что обладатель награды будет объявлен на церемонии в Лондоне (Англия), которая состоится 15 января 2024 года. ФИФА будет оценивать достижения специалистов период с 1 августа 2022 года по 20 августа 2023 года.

Напомним, ранее стала известна финальная тройка претендентов на звание тренера года в мужском футболе. В список номинантов вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии).