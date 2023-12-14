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Стало известно, сколько «ПСЖ» заработал на групповом этапе Лиги чемпионов

Стало известно, сколько «ПСЖ» заработал на групповом этапе Лиги чемпионов
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Стало известно, сколько французский «ПСЖ» заработал на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает аккаунт PSG Report в соцсети X (бывший «Твиттер»).

После шести проведённых матчей группового этапа «ПСЖ» заработал € 92,9 млн. Однако парижане могут получить больше денег в зависимости от того, как они продвинутся в плей-офф Лиге чемпионов в этом сезоне.

Клуб по итогу занял второе место в группе F и имеет в своём активе восемь очков. «ПСЖ» победил лишь в двух встречах с немецкой «Боруссией» Дортмунд (2:0) и итальянским «Миланом» (3:0). Дважды сыграл вничью с английским «Ньюкасл Юнайтед» и «Боруссией» Дортмунд (оба матча закончились с результатом 1:1). И также клуб проиграл «Ньюкаслу Юнайтед» (1:4) и «Милану» (1:2).

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