Во Франции назвали наиболее вероятного соперника «ПСЖ» по 1/8 финала Лиги чемпионов

Французский профессор прикладной математики Жюльен Гийон рассчитал, что наиболее вероятным соперником «ПСЖ» по 1/8 финала Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария».

Вероятность того, что парижане встретятся с мюнхенцами на стадии 1/8 финала, составляет 17,3%. «ПСЖ» накануне сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и остался на втором месте в квартете F. В сезоне-2022/2023 «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ встречался как раз с «Баварией». Обе встречи мюнхенцы выиграли с общим счётом 3:0, но уже в 1/4 финала попали на будущего финалиста и обладателя трофея в лице английского «Манчестер Сити».

Фото: Соцсети L’Équipe

«Бавария» в сезоне-2023/2024 стала победителем группы A, опередив «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».