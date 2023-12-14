Объявлена символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Всего в сборную вошли три игрока из английского «Арсенала», два — из испанского «Атлетико», а также по одному из английского «Ньюкасл Юнайтед», немецкой «Боруссии» Дортмунд, португальского «Порту» и из испанских «Реала» Мадрид, «Барселоны» и «Реала Сосьедад».

Лучшим игроком группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 является Габриэл Мартинелли из «Арсенала» с оценкой 8,4. За ним следует игрок мадридцев Джуд Беллингем, у которого оценка 8,3. Тройку замыкает Антуан Гризманн из «Атлетико» (7,9).

За ним располагаются Габриэль Жесус, Букайо Сака, Жоау Канселу (у всех троих оценка 7,8), Микель Мерино (7,7), Самуэль Лино (7,6), Матс Хуммельс (7,4), Ник Поуп (7,3) и Пепе (7,2).

Фото: WhoScored