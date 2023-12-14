В Лиге чемпионов сыграли последний в истории турнира матч группового этапа

13 декабря встречей между «Селтиком» и «Фейеноордом» (2:1) завершился последний матч группового этапа в истории Лиги чемпионов.

С сезона 2024/25 у Лиги чемпионов меняется формат. Главное заключается в отказе от группового этапа турнира в его нынешней форме. Со следующего сезона в Лиге чемпионов будет швейцарская система и увеличение количества команд с 32 до 36.

36 команд сформируют единую таблицу, каждая сыграет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде).

При новом формате плей-офф напрямую в 1/8 финала будут выходить восемь лучших команд турнирной таблицы, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют дополнительные две игры, определив вторую восьмёрку сильнейших.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в пятницу, 16 декабря.