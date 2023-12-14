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Магомед Оздоев забил гол за ПАОК в матче ЛК с ХИКом

Магомед Оздоев забил гол за ПАОК в матче ЛК с ХИКом
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Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 встречаются греческий ПАОК и финский ХИК. Игра проходит на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени.

На шестой минуте Боян Радулович с передачи Хассана Банде вывел ХИК вперёд.

На 37-й минуте Магомед Оздоев дальним ударом после паса Суалихо Мейте сделал счёт равным.

Лига конференций . Группа G. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Перерыв
1 : 1
ХИК
Хельсинки, Финляндия
0:1 Радулович – 6'     1:1 Оздоев – 37'    

По итогам пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира, набрав 13 очков. ХИК находится на последнем месте в группе G с двумя очками. При этом на втором месте в группе находится «Айнтрахт» с девятью очками, а на третьей позиции «Аьердин» (3).

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