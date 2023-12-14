Магомед Оздоев забил гол за ПАОК в матче ЛК с ХИКом

Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 встречаются греческий ПАОК и финский ХИК. Игра проходит на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени.

На шестой минуте Боян Радулович с передачи Хассана Банде вывел ХИК вперёд.

На 37-й минуте Магомед Оздоев дальним ударом после паса Суалихо Мейте сделал счёт равным.

По итогам пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира, набрав 13 очков. ХИК находится на последнем месте в группе G с двумя очками. При этом на втором месте в группе находится «Айнтрахт» с девятью очками, а на третьей позиции «Аьердин» (3).