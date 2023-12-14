«Арис» — «Спарта»: Кокорин в стартовом составе на матч Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 встречаются кипрски «Арис» и чешская «Спарта». Игра проходит на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Арис»: Алвес, Яго, Мукету-Муссунда, Урошевич, Кажу, Маямбела, Сёке, Струски, Гомис, Кокорин, Бенгтссон.

«Спарта»: Виндаль-Йенсен, Витик, Сёренсен, Крейчи, Пресиадо, Лячи, Кайринен, Зелены, Бирманчевич, Кухта, Гараслин.

Фото: Пресс-служба «Ариса»

На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги Европы «Арис» располагается на последней строчке в группе с четырьмя очками. «Спарта» на третьем месте с семью очками.