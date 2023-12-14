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«Ливерпуль» проиграл «Юниону», но всё равно занял первое место в группе Лиги Европы

«Ливерпуль» проиграл «Юниону», но всё равно занял первое место в группе Лиги Европы
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Сегодня, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались бельгийский «Юнион» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Лотто Парк — Констант ван ден Сток» в Брюсселе, Бельгия. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск.

Первый гол в матче был забит на 32-й минуте. Отличился нападающий «Юниона» Мохамед Амура. На 40-й минуте «Ливерпуль» сравнял счёт, благодаря голу 20-летнего защитника Джарелла Куанса. Однако спустя три минуты бельгийцы внось вышли вперёд. Мяч на счету швейцарца Кэмерона Пуэртаса.

По итогам шести сыгранных матчей «Ливерпуль» занял первое место в группе Е. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков. Бельгийский «Юнион» с восемью очками закончил групповой этап на третьем месте, которое даёт право сыграть в первом раунде плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы . Группа E. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Амура – 32'     1:1 Куанса – 40'     2:1 Пуэртас – 43'    
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