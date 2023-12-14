«Ливерпуль» проиграл «Юниону», но всё равно занял первое место в группе Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались бельгийский «Юнион» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Лотто Парк — Констант ван ден Сток» в Брюсселе, Бельгия. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск.
Первый гол в матче был забит на 32-й минуте. Отличился нападающий «Юниона» Мохамед Амура. На 40-й минуте «Ливерпуль» сравнял счёт, благодаря голу 20-летнего защитника Джарелла Куанса. Однако спустя три минуты бельгийцы внось вышли вперёд. Мяч на счету швейцарца Кэмерона Пуэртаса.
По итогам шести сыгранных матчей «Ливерпуль» занял первое место в группе Е. Подопечные Юргена Клоппа набрали 12 очков. Бельгийский «Юнион» с восемью очками закончил групповой этап на третьем месте, которое даёт право сыграть в первом раунде плей-офф Лиги конференций.
- 14 декабря 2023
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