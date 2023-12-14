Лунёв и Оздоев — единственные из россиян, кто сыграл все матчи группового этапа еврокубков

Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв и полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев являются единственными россиянами, которые сыграли все матчи группового этапа еврокубков сезона-2023/2024.

«Карабах» с Лунёвым прошёл в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место после шести сыгранных матчей группового этапа турнира, имея в своём активе 10 очков. Андрей в шести сыгранных матчей Лиги Европы пропустил восемь мячей и три встречи сыграл «на ноль».

А ПАОК с Оздоевым прошёл в плей-офф Лиги конференций. Греческая команда после шести сыгранных матчей группового этапа турнира располагается на первом месте с 16 очками. Магомед сыграл шесть матчей за ПАОК в Лиге конференций, где отметился одним забитым мячом.