ПАОК благодаря голу Оздоева обыграл ХИК в Лиге конференций

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Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 встречались греческий ПАОК и финский ХИК. Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу греков.

На шестой минуте Боян Радулович с передачи Хассана Банде вывел ХИК вперёд.

На 37-й минуте Магомед Оздоев дальним ударом после паса Суалихо Мейте сделал счёт равным.

На 47-й минуте Яннис Константелиас вывел ПАОК вперёд.

На 53-й минуте игрока ХИКа Йоона Тойвио срезал мяч в свои ворота и упрочил преимущество соперника.

На 85-й минуте Томас Мург сделал счёт разгромным.

На 90+2-й минуте игрок ПАОКа Перпарим Хетемай забил в свои ворота и отыграл один мяч.

После шести сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК вышел в плей-офф турнира с 16 очками. ХИК находится на последнем месте с двумя очками.