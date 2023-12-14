ПАОК благодаря голу Оздоева обыграл ХИК в Лиге конференций

Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 встречались греческий ПАОК и финский ХИК. Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу греков.
На шестой минуте Боян Радулович с передачи Хассана Банде вывел ХИК вперёд.
На 37-й минуте Магомед Оздоев дальним ударом после паса Суалихо Мейте сделал счёт равным.
На 47-й минуте Яннис Константелиас вывел ПАОК вперёд.
На 53-й минуте игрока ХИКа Йоона Тойвио срезал мяч в свои ворота и упрочил преимущество соперника.
На 85-й минуте Томас Мург сделал счёт разгромным.
На 90+2-й минуте игрок ПАОКа Перпарим Хетемай забил в свои ворота и отыграл один мяч.
После шести сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК вышел в плей-офф турнира с 16 очками. ХИК находится на последнем месте с двумя очками.
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