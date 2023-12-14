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ПАОК благодаря голу Оздоева обыграл ХИК в Лиге конференций

ПАОК благодаря голу Оздоева обыграл ХИК в Лиге конференций
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Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 встречались греческий ПАОК и финский ХИК. Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу греков.

На шестой минуте Боян Радулович с передачи Хассана Банде вывел ХИК вперёд.

На 37-й минуте Магомед Оздоев дальним ударом после паса Суалихо Мейте сделал счёт равным.

На 47-й минуте Яннис Константелиас вывел ПАОК вперёд.

На 53-й минуте игрока ХИКа Йоона Тойвио срезал мяч в свои ворота и упрочил преимущество соперника.

На 85-й минуте Томас Мург сделал счёт разгромным.

На 90+2-й минуте игрок ПАОКа Перпарим Хетемай забил в свои ворота и отыграл один мяч.

После шести сыгранных матчей группового этапа Лиги конференций ПАОК вышел в плей-офф турнира с 16 очками. ХИК находится на последнем месте с двумя очками.

Лига конференций . Группа G. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
4 : 2
ХИК
Хельсинки, Финляндия
0:1 Радулович – 6'     1:1 Оздоев – 37'     2:1 Константелиас – 47'     3:1 Тойвио – 53'     4:1 Мург – 85'     4:2 Хетемай – 90+2'    
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