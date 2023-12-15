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«Аякс» уверенно обыграл АЕК и заработал право сыграть в плей-офф Лиги конференций

«Аякс» уверенно обыграл АЕК и заработал право сыграть в плей-офф Лиги конференций
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В четверг, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались нидерландский «Аякс» и греческий АЕК. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Стартовый свисток встречи прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

На пятой минуте встречи англичанин Чуба Акпом вывел «Аякс» вперёд. На 11-й минуте нападающий гостей Леви Гарсия сравнял счёт. Спустя почти десять минут амстердамцы вновь вернули себе преимущество. Отличился полузащитник Кеннет Тейлор. На 56-й минуте свой второй гол забил Акпом, сделав счёт 3:1.

Эта победа позволила «Аяксу» набрать пять очков и обойти АЕК в турнирной таблице группы В. Команда из Нидерландов заняла итоговое третье место, которое даёт право сыграть в первом раунде плей-офф Лиги конференций. Греки завершили своё выступление в еврокубках.

Лига Европы . Группа B. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
3 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Акпом – 5'     1:1 Гарсия – 11'     2:1 Тейлор – 20'     3:1 Акпом – 56'    
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