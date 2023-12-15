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Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
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По итогам матчей 6-го тура группового этапа еврокубков определились 24 участника игр на вылет сезона-2023/2024 Лиги конференций.

Победителями своих групп ЛК, попавшими напрямую в 1/8 финала турнира, стали: «Лилль» (Франция), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), ПАОК (Греция), «Фенербахче» (Турция).

Команды, занявшие вторые места в группах ЛК, будут сеяными при жеребьёвке нокаут-раунда плей-офф. Это «Слован» Бр (Словакия), «Гент» (Бельгия), «Динамо» З (Хорватия), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия), «Айнтрахт» Ф (Германия), «Лудогорец» (Болгария).

Команды, которые выбыли в Лигу конференций из Лиги Европы, будут несеяными при жеребьёвке нокаут-раунда плей-офф. Это «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Нидерланды), «Бетис» (Испания), «Штурм» (Австрия), «Юнион» (Бельгия), «Маккаби» Х (Израиль), «Серветт» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия).

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