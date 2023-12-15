«Выворачивало весь организм». Агент Лунёва о состоянии голкипера перед матчем Лиги Европы

Антон Смирнов, агент голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, рассказал о состоянии футболиста перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Хеккеном» (2:1). Россиянин отыграл все 90 минут.

«Наверное, Андрей меня поругает. Если не в лицо, то про себя, но не могу не сказать про одну важную деталь. Думаю, уже сейчас об этом можно сказать. Два дня назад Андрею было очень плохо, поймал вирус, выворачивало весь организм. Была пропущена тренировка. Два дня ставили капельницы и в итоге поставили на ноги» — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Напомним, Карабах занял второе место в группе Н и вышел в весеннюю часть Лиги Европы. В нынешнем сезоне Лунёв принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов.