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Президент «ПСЖ» оценил работу Энрике на посту главного тренера клуба

Президент «ПСЖ» оценил работу Энрике на посту главного тренера клуба
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о работе Луиса Энрике на посту главного тренера клуба.

«С момента первой игры под руководством Энрике мы были очень счастливы. Он действительно хорошо поработал над нашим стилем игры. Мы хотим продолжать в том же духе, тренер действительно мотивирован, и мы все на одной волне», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт УЕФА.

Напомним, Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Напомним, «ПСЖ» финишировал на втором месте в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. В чемпионате Франции команда единолично возглавляет турнирный зачёт, набрав 36 очков.

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