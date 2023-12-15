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Форвард ЦСКА Чалов показал фото с семейного отдыха

Форвард ЦСКА Чалов показал фото с семейного отдыха
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов опубликовал пост в своём телеграм-канале, посвящённый отдыху с семьёй.

Напомним, в нынешнем сезоне Чалов провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Также ранее нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года» — 2023. Футболист победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии. В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.

ЦСКА располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Владимира Федотова 28 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы московская команда сыграет с «Оренбургом» на домашнем стадионе.

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