Главный тренер «Аталанты» Гасперини назвал роль Алексея Миранчука в клубе

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результативную игру российского полузащитника Алексея Миранчука в последних двух матчах.

«Миранчук и Мурьель организовали гол во втором матче подряд? Из всех наших атакующих игроков они менее эгоистичны. Это качественные игроки, которые постоянно ищут друг друга на поле.

Конечно, на них также оказывает влияние их физическое состояние. Всякий раз, когда они в хорошей форме, в том числе с точки морального духа, они могут играть важную роль в командной игре, а не просто играть по одиночке. Например, первый гол с «Ракувом» можно легко сравнить с тем, что было с «Миланом», — сказал Гасперини в интервью пресс-службе «Аталанты».

Напомним, 14 декабря Миранчук вышел в стартовом составе итальянской «Аталанты» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с польским «Ракувом» и на 14-й минуте отдал результативную передачу на форварда Мурьеля.