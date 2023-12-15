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В Италии похвалили Алексея Миранчука за игру в матче с «Ракувом» в Лиге Европы

В Италии похвалили Алексея Миранчука за игру в матче с «Ракувом» в Лиге Европы
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Издание Prima Bergamo выставило оценки игрокам «Аталанты» после матча с «Ракувом» (4:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Российский полузащитник Алексей Миранчук набрал семь баллов (наивысший балл по команде — 7,5).

«Миранчук начал игру в качестве правого нападающего, а на 14-й минуте второй матч подряд отдал голевую передачу на Луиса Мурьеля. Россиянин играл очень активно, и именно его прострел дал начало второй результативной атаке с голом Джованни Бонфанти. Миранчук слегка сбавил во втором тайме, но всё равно создавал давление для игроков польской команды», — сказано в описании.

Напомним, Миранчук вышел в стартовом составе итальянской «Аталанты» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с польским «Ракувом» и на 14-й минуте отдал результативную передачу на форварда Мурьеля.

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