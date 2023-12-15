Италия — лидер по количеству клубов в весенней части еврокубков

В четверг, 14 декабря, были сыграны заключительные матчи группового этапа в Лиге Европы и в Лиге конференций. Таким образом, стали известны все участники стадий плей-офф всех еврокубков. Лидером по числу команд, оставшихся в еврокубках, является Италия — семь клубов.

Всего в весенней части еврокубков выступит 31 клуб из топ-5 лиг: семь из Италии («Интер», «Наполи», «Лацио», «Аталанта», «Рома», «Милан», «Фиорентина»), шесть команд из Германии («Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Байер», «Фрайбург», «Айнтрахт» Ф). Англия будет также представлена шестью клубами («Манчестер Сити», «Арсенал», «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», «Астон Вилла»), как и Испания («Реал» М, «Реал Сосьедад», «Атлетико» М, «Барселона», «Вильярреал», «Бетис»). От Франции в раунде плей-офф выступит тоже шесть команд («ПСЖ», «Марсель», «Тулуза», «Ренн», «Лилль», «Ланс»).

Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций — 2023/2024 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 18 декабря.