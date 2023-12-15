Семь россиян сыграли на групповом этапе еврокубков в сезоне-2023/2024

В матчах групповых этап еврокубков в сезоне-2023/2024 приняли участие сразу семь футболистов из России.

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян выходил на поле в четырёх играх в Лиге чемпионов.

В групповом этапе Лиги Европы сыграли сразу четверо россиян. Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв провёл шесть игр. Александр Кокорин сыграл пять матчей за «Арис», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Алексей Миранчук четыре раза появлялся на поле в составе «Аталанты» и отдал один ассист. Юрий Лодыгин сыграл один матч за «Панатинаикос».

В Лиге конференций Россию представляли Магомед Оздоев и Никита Хайкин. Полузащитник принял участие в во всех играх ПАОКа в группе G, в которых забил один гол. Хайкин сыграл в четырёх встречах в составе норвежского «Будё-Глимт».