Де Дзерби — о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: это исторический момент для «Брайтона»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался по итогам игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем». «Чайки» победили со счётом 1:0 благодаря голу Жоао Педро под занавес матча и вышли в 1/8 финала турнира напрямую с первого места в группе.

«Перед игрой я сказал парням, что этот матч для них куда более важен, чем для игроков соперника, потому что «Марсель» привык играть в еврокубках. Закончить групповой этап на первом месте — исторический момент для «Брайтона». Атмосфера во время игры была невероятной. После поражения от «Марселя» со счётом 2:0 в игре первого круга мы многое поменяли, и после той игры мы выиграли четыре матча подряд без пропущенных мячей. Это просто невероятно», — приводит слова Де Дзерби издание Belfast Telegraph.

«Брайтон» по результатам шести матчей группового этапа Лиги Европы набрал 13 очков, «Марсель» — 11.