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Де Дзерби — о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: это исторический момент для «Брайтона»

Де Дзерби — о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: это исторический момент для «Брайтона»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался по итогам игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем». «Чайки» победили со счётом 1:0 благодаря голу Жоао Педро под занавес матча и вышли в 1/8 финала турнира напрямую с первого места в группе.

«Перед игрой я сказал парням, что этот матч для них куда более важен, чем для игроков соперника, потому что «Марсель» привык играть в еврокубках. Закончить групповой этап на первом месте — исторический момент для «Брайтона». Атмосфера во время игры была невероятной. После поражения от «Марселя» со счётом 2:0 в игре первого круга мы многое поменяли, и после той игры мы выиграли четыре матча подряд без пропущенных мячей. Это просто невероятно», — приводит слова Де Дзерби издание Belfast Telegraph.

«Брайтон» по результатам шести матчей группового этапа Лиги Европы набрал 13 очков, «Марсель» — 11.

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14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Педро – 88'    
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