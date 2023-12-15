Оуэн — о «Брайтоне» в Лиге Европы: никто не захочет играть с ними в 1/8 финала, никто

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что ни одна команда не захочет встретиться с «Брайтоном» на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Накануне «чайки» под руководством Роберто Де Дзерби обыграли «Марсель» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа и напрямую вышли в плей-офф второго по значимости европейского турнира.

«Я знаю, что «Брайтон» впервые участвует в этом соревновании, но никто не захочет встречаться с ними (в 1/8 финала. — Прим. «Чемпионата»), никто. «Чайки» не так хорошо начали свой путь в Лиге Европы, но в итоге заняли первое место и теперь могут не отвлекаться какое-то время, а получать удовольствие от того, что сделали. Выход в 1/8 финала напрямую — это преимущество. Им не нужно будет проводить два дополнительных матча и встречаться с командами, которые вылетели из Лиги чемпионов. Думаю, это здорово для них», — приводит слова Оуэна Eurosport.

«Брайтон» по результатам шести матчей группового этапа Лиги Европы набрал 13 очков.