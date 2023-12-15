Источник: «Спартак» отказался от трансфера форварда «Црвены Звезды» Миятовича

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Московский «Спартак» отказался от идеи трансфера 18-летнего нападающего «Црвены звезды» Йована Миятовича, на которого претендует «Зенит», информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Спартаку» предложили кандидатуру Миятовича, но московский клуб отдал приоритет другим вариантам усиления состава. При этом отмечается, что представители «Спартака» в последнее время неоднократно посещали Сербию и присутствовали на ряде матчей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» интересуется Миятовичем, а позже сообщалось, что в игроке заинтересован и «Зенит», который готов заплатить € 5 млн за нападающего.

В нынешнем сезоне Миятович сыграл 22 встречи, забил в них семь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миятовича в € 1,8 млн.

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