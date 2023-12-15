Денис Бояринцев: поступают предложения по работе из Второй лиги, но торопиться не стоит

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, что ему поступают предложения по работе из Второй лиги. В то же время он признался, что ему обидно было покидать саратовский клуб.

«Очень обидно было расставаться с «Соколом». Саратов — хороший город с болельщиками и антуражем. Результата положительного только не хватило. Сейчас нахожусь в отпуске. Он и так официально должен был быть в декабре. Но тренеру даже в отпуске есть, чем заняться.

Пока жду определённые варианты. Скорее всего, самое реальное ждать до весны. Сейчас будет немного сложно, потому что команды сформированы, тренерские штабы тоже. Поступают предложения по работе из Второй лиги, предлагают быть помощником. Думаю, что не стоит торопиться. Надо подождать, когда начнётся весенняя часть, чтобы готовиться. К таким вещам начинаешь относиться более спокойно. Переживаешь всегда, потому что хочется работать и быть востребованным, но есть другая сторона тренерской специальности. Нахожусь в моменте ожидания», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, под руководством Бояринцева «Сокол» завершил первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо» — 37 очков.