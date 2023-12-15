Головин: готов видеть Федю Чалова в «Монако» в любой момент

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове. Головин стал лучшим футболистом России в 2023 году по версии издания «Спорт-экспресс», Чалов занял второе место в этом рейтинге.

«Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет (улыбается). Но если говорить серьёзно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идёт о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является. Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет (смеётся)», — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

Ранее Фёдор Чалов рассказал, что полузащитник «Монако» зазывает его к себе.