Хави: моё увольнение? Ещё недавно вы спрашивали, не стану ли я новым Фергюсоном для клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос журналистов, не переживает ли испанский специалист из-за того, что его могут уволить из-за последних результатов команды.

«Если бы мы вылетели из Лиги чемпионов, я бы понял шумиху вокруг меня. Но мы не вылетели и находимся на пути к титулу Ла Лиги. Да, нам нужно становиться лучше, но на текущий момент мы ведём борьбу за победу в четырёх турнирах. Напомню, ещё месяц назад вы спрашивали меня о том, не собираюсь ли я стать новым Фергюсоном для «Барселоны» (сэр Алекс Фергюсон — многолетний тренер «Манчестер Юнайтед», возглавлявший команду с 1986 по 2013 год. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, после 16 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 34 очка и на текущий момент занимает третье место, уступая мадридскому «Реалу» (39 очков) и «Жироне» (41 очко). Также в последнем матче команды, который состоялся в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, подопечные Хави проиграли «Антверпену» (3:2).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.