Хави отреагировал на два поражения «Барселоны» подряд

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал последние два поражения каталонской команды.

«Я настроен позитивно. Думаю, что могу исправить ситуацию. Мы продолжаем участвовать в четырёх разных турнирах. В Лиге чемпионов нашей главной целью было улучшение результатов по сравнению с прошлым сезоном, и мы этого добились. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре», – приводит слова Хави Goal.

10 декабря «Барселона» уступила «Жироне» в матче испанской Примеры, а спустя три дня команда Хави проиграла бельгийскому «Антверпену» в Лиге чемпионов.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Валенсией» 16 декабря.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.