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Хави отреагировал на два поражения «Барселоны» подряд

Хави отреагировал на два поражения «Барселоны» подряд
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал последние два поражения каталонской команды.

«Я настроен позитивно. Думаю, что могу исправить ситуацию. Мы продолжаем участвовать в четырёх разных турнирах. В Лиге чемпионов нашей главной целью было улучшение результатов по сравнению с прошлым сезоном, и мы этого добились. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре», – приводит слова Хави Goal.

10 декабря «Барселона» уступила «Жироне» в матче испанской Примеры, а спустя три дня команда Хави проиграла бельгийскому «Антверпену» в Лиге чемпионов.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Валенсией» 16 декабря.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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Источник: президент «Барселоны» по-прежнему доверяет Хави
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