Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 16-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

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Сегодня, 15 декабря, матчем между «Монако» и «Лионом» стартует 16-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

15 декабря, пятница:

23:00 мск. «Монако» — «Лион».

16 декабря, суббота:

19:00 мск. «Гавр» — «Ницца»;

23:00 мск. «Ланс» — «Реймс».

17 декабря, воскресенье:

15:00 мск. «Нант» — «Брест»;

17:00 мск. «Лорьян» — «Страсбург»;

17:00 мск. «Метц» — «Монпелье»;

17:00 мск. «Тулуза» — «Ренн»;

19:05 мск. «Марсель» — «Клермон»;

22:45 мск. «Лилль» — «ПСЖ».

В данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу, набрав 36 очков в 15 проведённых матчах. «Ницца» располагается на второй позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч. «Монако» находится на третьей строчке. У команды, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, 30 очков.