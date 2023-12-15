Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 16-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 15 декабря, матчем между «Монако» и «Лионом» стартует 16-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.
15 декабря, пятница:
23:00 мск. «Монако» — «Лион».
16 декабря, суббота:
19:00 мск. «Гавр» — «Ницца»;
23:00 мск. «Ланс» — «Реймс».
17 декабря, воскресенье:
15:00 мск. «Нант» — «Брест»;
17:00 мск. «Лорьян» — «Страсбург»;
17:00 мск. «Метц» — «Монпелье»;
17:00 мск. «Тулуза» — «Ренн»;
19:05 мск. «Марсель» — «Клермон»;
22:45 мск. «Лилль» — «ПСЖ».
В данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу, набрав 36 очков в 15 проведённых матчах. «Ницца» располагается на второй позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч. «Монако» находится на третьей строчке. У команды, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, 30 очков.