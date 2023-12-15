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Игроки «Манчестер Юнайтед» Магуайр и Марсьяль не сыграют в матче АПЛ с «Ливерпулем»

Игроки «Манчестер Юнайтед» Магуайр и Марсьяль не сыграют в матче АПЛ с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 17-го тура АПЛ рассказал о состоянии травмированных футболистов «красных дьяволов».

«Гарри Магуайр не будет доступен на матч с «Ливерпулем», но мы не думаем, что он пропустит слишком много. Шоу тренировался сегодня утром, поэтому должен быть доступен в воскресенье. Маркус Рашфорд вернётся, а Марсьяль – нет», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр получил травму и был заменён во время минувшего матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Рашфорд также не принял участия в матче с «Баварией» по причине болезни. Нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль получил повреждение на текущей неделе, из-за которого не может принимать участие в тренировочном процессе.

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