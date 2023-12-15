Тен Хаг — об игре с «Ливерпулем»: я не волнуюсь, ведь мы готовы бросить им вызов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о готовности своей команды к грядущему матчу АПЛ с «Ливерпулем», который состоится в воскресенье, 17 декабря.

«Нет, я не переживаю из-за этой игры. Мы выставим состав, который сможет бросить им вызов, мы подготовимся наилучшим образом. Мы уверены в том, что на поле выйдут футболисты, которые смогут одержать победу», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Игра начнётся в 19:30 мск.

После 16 туров АПЛ подопечные тен Хага набрали 27 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 37 очков и расположился на первой строчке.