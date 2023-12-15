Газизов назвал наиболее интересный трансфер игрока клуба, в котором он работал

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, работавший на такой же должности в «Уфе», ответил на вопрос о кейсе украинца Александра Зинченко и о наиболее важном переходе футболиста из клуба, в котором он работал.

«Кейс Зинченко — главный для меня в плане продвижения футболиста в большой футбол? Нет.

Наиболее важные переходы моих игроков? Мне кажется, что Дивеев — самый интересный. Свой воспитанник, буквально за полгода оказавшийся в ЦСКА. Его ЦСКА купил у «Уфы». Это игрок сборной. Этот момент говорит о том, что скаутинг должен искать. Все просматривают и говорят, что никого нет. А я всем говорю про Дивеева. Почему он был? Его ведь на тот момент практически никто не знал. Значит, можно искать. Это один из тех вариантов, когда нужно верить и смотреть ещё глубже», — сказал Газизов в видео на YouTube-канале журналиста Сергея Дурасова.

Напомним, украинский футболист Александр Зинченко летом 2016 года перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити». Защитник Игорь Дивеев был выкуплен ЦСКА из «Уфы» в июле 2019 года.