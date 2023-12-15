Клопп: в прошлый раз мы обыграли «Юнайтед» со счётом 7:0, но это важно для них, не для нас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о грядущем матче 17-го тура АПЛ, в котором его команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«В прошлый раз мы обыграли «Юнайтед» со счётом 7:0, но в тот день мы понимали, что это странный результат, который случается раз в жизни. И если это обстоятельство кому-то и поможет в следующей игре, так это команде, которая проиграла со счётом 7:0, а не команде, победившей с таким счётом. Если не принимать всё это во внимание, то мы просто проведём футбольный матч с нашим историческим соперником у нас дома. Это само по себе должно сделать эту игру особенной. Хочу, чтобы моя команда понимала весь контекст встречи и выложилась по полной», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 17 декабря. Игра пройдёт на домашней арене мерсисайдцев «Энфилде». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В матче 26-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023, который также проходил на домашнем стадионе «Ливерпуля», подопечные Клоппа разгромили «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. В той встрече дублями в ворота команды из Манчестера отметились Мохамед Салах, Коди Гакпо и Дарвин Нуньес. Ещё один гол «Ливерпуля» забил Роберто Фирмино.