Тренер «Челси» Почеттино высказался о предстоящей игре Петровича из-за травмы Санчеса

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о травме голкипера Роберта Санчеса. В матче 17-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» место в воротах «Челси» займёт Джордже Петрович. Встреча состоится завтра, 16 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.

«Всегда будешь страдать, когда получает травму игрок, который до сих пор был нашим вратарём номер один. Всегда будет не хватать этого игрока. Но у нас есть ещё один вратарь, который усердно работал, чтобы быть готовым, если такое случится.

Конечно, мне очень грустно, потому что мы теряем игрока, возможно, на несколько недель. Нам всё ещё нужно подождать и посмотреть на ситуацию с Робертом, а также с Рисом Джеймсом и Марком Кукурельей. С самого начала на нас обрушились разные обстоятельства. Но мы должны быть сильными, потому что конкуренция не прекращается, и мы должны быть готовы к соревнованиям.

Конечно, я верю в Петровича, как во всех своих игроков. Он перешёл в «Челси», потому что мы верим, что у него большой потенциал. Он молод и пришёл из другого футбола, из США, но после четырёх или пяти месяцев работы с нами для него настал момент сделать шаг вперёд. Мы верим в него, его товарищи по команде верят в него, и теперь всё готово к его дебюту на «Стэмфорд Бридж», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».