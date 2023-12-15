«Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Почеттино ошибся в Мудрике?

Однако это не помешает «синим» обыграть соперника в матче 17-го тура. Они как минимум сильнее.

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.27. Успех «клинков» оценён в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» 16 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» (16.12.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 16 декабря состоится пять встреч 17-го тура. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне померяются силами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Главный судья — Эндрю Мэдли.

В последних пяти турах в чемпионате Англии «Челси» победил только «Брайтон» (3:2), а также сыграл вничью с «Манчестер Сити» (4:4). Уступил он «Ньюкаслу» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:2). В результате клуб спустился на 12-ю строчку в турнирной таблице.

Одной из главных проблем лондонцев является большое количество травм. В матче с «Эвертоном» повреждения получили Рис Джеймс и Роберт Санчес. Помимо них, в лазарете пребывают Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку, Трево Чалоба и Карни Чуквуэмека.

После поражения во встрече с «Эвертоном» Маурисио Почеттино отметил, что реальность «Челси» сейчас — середина турнирной таблицы. Тренер сказал, что, когда откроется трансферное окно, он посмотрит, что можно сделать. Неужели «аристократы» снова будут выбрасывать деньги на ветер?

После ухода Романа Абрамовича «синие» потратили на трансферы больше $ 1 млрд. Многие из новичков совсем не оправдывают ожидания. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп недавно поблагодарил судьбу за то, что его команде не удалось подписать Лавиа и Мойсеса Кайседо.

Не назвать удачным и дорогостоящий трансфер Михаила Мудрика. Всего хавбек провёл в футболке «аристократов» 31 матч, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон отметил, что украинец обладает множеством сильных качеств, но совершенно их не использует.

Хорошо, что соперник пребывает в ещё более жутком кризисе. «Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ. Отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Эвертона» немаленькое — пять очков. В 16 играх команда одержала только две победы и два раза сыграла вничью.

Недавно «клинки» пережили смену главного тренера. Занял должность Крис Уайлдер. 56-летний наставник ранее уже тренировал «Шеффилд Юнайтед» — с 2016 по 2021 год. Под его руководством клуб даже как-то раз финишировал на девятой строчке — в сезоне-2019/2020.

Пока что трудно сказать — на пользу «клинкам» пошло возвращение Уайлда или во вред. В последних двух турах в чемпионате Англии они уступили «Ливерпулю» (0:2) и победили «Брентфорд» (1:0). На первый взгляд, показатели неплохие. Однако соперники были лучше по всем статистическим параметрам и только из-за Уэса Фодеринхэма не забили больше.

В 16 встречах в чемпионате Англии Фодеринхэм совершил 78 сейвов, но, несмотря на его старания, «ШЮ» за этот период времени пропустил 41 гол — больше всех. Сами же «клинки» забили только 12 мячей. Поставить на то, что «Челси» победит в предстоящем матче и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

Дело ещё в том, что «Шеффилд Юнайтед» хуже всех в АПЛ выступает в гостях. В семи встречах на выезде он не одержал ни одной победы. Ничья при этом всего одна — с «Брайтоном» (1:1). И то, отыгрались «клинки» за счёт численного преимущества. В этих семи играх они забили только четыре мяча, а пропустили — 20.

Отмечается, что после поражения в матче с «Эвертоном» подопечные Почеттино провели общекомандную встречу. По сведениям источника, она произвела положительное впечатление на команду. Капитан «синих» Рис Джеймс считает, что это поможет поднять боевой дух. Что ж, посмотрим.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Шеффилд» 16 декабря 2023 года

Судя по всему, «Челси» ожидает новый этап перестройки. Впрочем, на «Стэмфорд Бридж» «синие» даже в текущей форме просто обязаны уверенно обыграть «Шеффилд Юнайтед». У «Челси» намного больше ресурсов. Также им может пойти на пользу общекомандная встреча. «Клинки» — главный аутсайдер лиги. Да, их немного воодушевило возвращение Уайлдера, однако под его руководством в этом сезоне команда не провела ещё ни одного матча в гостях. С выездными же встречами очень большие проблемы. «Шеффилд Юнайтед» крайне редко забивает и много пропускает.

Ставка: «Челси» победит и не пропустит за 2.12.