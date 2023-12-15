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Сборная самых дорогих игроков саудовской Про-Лиги: с Малкомом, но без Роналду

Сборная самых дорогих игроков саудовской Про-Лиги: с Малкомом, но без Роналду
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил сборную самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Лучший бомбардир турнира Криштиану Роналду не попал в эту сборную. Футболист «Аль-Хиляля» Малком, выступавший за «Зенит», включён в неё.

Вратарь: Яссин Боно («Аль-Хиляль», € 11 млн).

Защитники: Эмерик Лапорт («Аль-Наср», € 25 млн), Мерих Демирал («Аль-Ахли», € 18 млн), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли», € 25 млн).

Полузащитники: Фабиньо («Аль-Иттихад», € 35 млн), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», € 18 млн), Малком («Аль-Хиляль», € 30 млн), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», € 35 млн), Отавио («Аль-Наср», € 30 млн).

Нападающие: Неймар («Аль-Хиляль», € 45 млн), Александр Митрович («Аль-Хиляль», € 28 млн).

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