Матч Бундеслиги между «Боруссией» М и «Вердером» завершился результативной ничьей

Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги между мёнхенгладбахской «Боруссией» и бременским «Вердером». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Команды сыграли вничью — 2:2.

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда колумбийский нападающий «Вердера» Рафаэль Борре вывел свою команду вперёд с передачи Романо Шмида. В конце первого тайма хозяева сравняли счёт благодаря голу 21-летнего полузащитника Рокко Райца. Ему ассистировал Робин Хак.

В начале второго тайма Райц оформил дубль, ещё одна голевая – в активе Хака. На 76-й минуте форвард «Вердера» Марвин Дукш отыграл мяч с передачи Джастина Нджинма и установил окончательный счёт встречи.

«Боруссия» находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, набрав 17 очков в 15 проведённых матчах. «Вердер» располагается на 12-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.