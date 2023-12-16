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Матч Бундеслиги между «Боруссией» М и «Вердером» завершился результативной ничьей

Матч Бундеслиги между «Боруссией» М и «Вердером» завершился результативной ничьей
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Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги между мёнхенгладбахской «Боруссией» и бременским «Вердером». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Команды сыграли вничью — 2:2.

Германия - Бундеслига . 15-й тур
15 декабря 2023, пятница. 22:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Борре – 7'     1:1 Райц – 45'     2:1 Райц – 49'     2:2 Дукш – 76'    

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда колумбийский нападающий «Вердера» Рафаэль Борре вывел свою команду вперёд с передачи Романо Шмида. В конце первого тайма хозяева сравняли счёт благодаря голу 21-летнего полузащитника Рокко Райца. Ему ассистировал Робин Хак.

В начале второго тайма Райц оформил дубль, ещё одна голевая – в активе Хака. На 76-й минуте форвард «Вердера» Марвин Дукш отыграл мяч с передачи Джастина Нджинма и установил окончательный счёт встречи.

«Боруссия» находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, набрав 17 очков в 15 проведённых матчах. «Вердер» располагается на 12-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.

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