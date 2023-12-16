Клопп: быть первым в декабре лучше, чем 18-м или 20-м, но пока это просто текущая позиция

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал турнирную ситуацию в АПЛ в преддверии домашнего матча 17 тура с «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, что когда в начале декабря команда возглавляет турнирную таблицу, люди начинают думать о разных вещах; но мы, безусловно, этого не делаем. По крайней мере, я слишком долго в деле, чтобы это что-то значило для меня.

Это лучше, чем быть 18-м или 20-м, но это всего лишь позиция на данный момент, и мы должны продолжать очень усердно работать. Это так сложно, когда у тебя нет реального времени на восстановление, но ты всё равно должен это делать», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

По итогам 16 туров АПЛ «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу с 37-ю очками, отрыв от «Арсенала» составляет одно очко. 17 декабря мерсисайдцы сыграют на своём поле с «МЮ» в матче 17 тура чемпионата Англии.