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«Нам явно не хватало Головина». Хюттер — о поражении в матче с «Лионом»

«Нам явно не хватало Головина». Хюттер — о поражении в матче с «Лионом»
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Лионом». Австрийский специалист отметил, что команде не хватало российского полузащитника Александра Головина.

Франция - Лига 1 . 16-й тур
15 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 1
Лион
Лион
0:1 Жеффиньо – 85'    

«Как объяснить столь низкий уровень реализации опасных моментов? Нам явно не хватало Александра Головина в атаке, хотя Манес Аклиуше сыграл достаточно хорошо. Наша команда сыграла далеко не так плохо. Я не жалею о своём выборе, потому что единственное, чего нам не хватило для успеха, — это забитый мяч. Не думаю, что тот факт, что мы не забили сегодня, выбьет из колеи наших нападающих.

Такуми Минамино часто выводил партнёров на ударную позицию, Манес отвечал за креатив в центре поля, а Юссуф Фофана создал два опаснейших момента. Однако удача просто-напросто отвернулась от нас сегодня вечером. Тем не менее я уверен на все 100% в своих подопечных», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

Напомним, Александр Головин пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек.

Турнирная таблица Лиги 1
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