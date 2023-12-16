ПСВ — единственная команда Европы, выигравшая все матчи чемпионата в сезоне-2023/2024

Нидерландский клуб ПСВ из Эйндховена в данный момент является единственной командой, которая выиграла все матчи чемпионата.

ПСВ возглавляет турнирную таблицу Эредивизии, набрав 45 очков после 15 проведённых матчей. Отрыв от второго места, на котором расположился роттердамский «Фейеноорд», составляет 10 очков. Клуб из Эйндховена забил 52 мяча и пропустил шесть голов в чемпионате Нидерландов — 2023/2024.

Также ПСВ выступает в Лиге чемпионов. Команда заняла вторую строчку в турнирной таблице группы В и прошла в 1/8 финала турнира, набрав девять очков после шести проведённых матчей. ПСВ одержал две победы, три раза сыграл вничью и разгромно проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:4) во время прошедшей стадии главного еврокубка.