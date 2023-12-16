«Барселоне» и «Реалу» будет выплачено по € 1 млрд за участие в новой Суперлиге

Руководство компании A22 Sports Management, занимающейся созданием новой Европейской Суперлиги, выплатит «Барселоне» и мадридскому «Реалу» по € 1 млрд в случае, если они станут участниками этого турнира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Суперлига способна заплатить клубам эту сумму, поскольку её общий бюджет составляет € 15 млрд. «Барселоне» и «Реалу» будет выплачено по € 1 млрд, поскольку руководство этих клубов сохраняло лояльность идее создания нового турнира в Европе с момента появления самой первой его концепции.

Также подчёркивается, что данная выплата поможет каталонскому клубу решить все его экономические проблемы.

Напомним, 21 декабря состоится судебное заседание, на котором суд Европейского Союза вынесет решение по антимонопольному иску в отношении УЕФА и ФИФА. От этого решения во многом зависит дальнейшее будущее Европейской Суперлиги.

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