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«Спартак» может заплатить € 5,7 млн за 18-летнего серба, который интересен «Челси»

«Спартак» может заплатить € 5,7 млн за 18-летнего серба, который интересен «Челси»
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Переговоры между «Спартаком» и «ИМТ Белград» по 18-летнему сербскому форварду Милошу Луковичу находятся в продвинутой стадии. Речь идёт о сумме в € 5,7 млн за футболиста + 20% от перепродажи. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, с нападающим предварительно согласован контракт на 4,5 года. Официального предложения московский клуб пока не делал. «Спартак» хочет, чтобы сделка была закрыта при новом спортивном директоре, чья кандидатура пока не утверждена. При этом Луковичем интересуются многие клубы, в том числе и лондонский «Челси».

Ранее Иван Карпов сообщал, что белградский клуб хочет за трансфер Луковича € 6 млн. Команда уже отказала шведскому «Мальмё», который предложил за Милоша € 2 млн.

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