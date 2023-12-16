Денис Бояринцев: открытие аэропорта облегчит жизнь «Краснодару»

Бывший тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ и предположил, что открытие аэропорта облегчит жизнь «Краснодару».

«Радует лидерство «Краснодара». Появляются конкурентоспособные коллективы, чтобы противостоять «Зениту». Надеюсь, что «Динамо» и «Спартак» подтянутся весной. Это не может не радовать. Главное, чтобы хорошо провели подготовительный период и весной бились за медали. Хочется, чтобы что-то поменялось в чемпионской гонке.

Открытие аэропорта облегчит жизнь «Краснодару». Работая в ФНЛ, столкнулся сам с очень сложной логистикой. Добирались до Краснодара практически 16 часов, а до Новороссийска ещё дольше! Понимаю, как командам тяжело ездить», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам прошедшей части сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 38 очков в 18 проведённых матчах. Отрыв от «Зенита», который находится на второй позиции, составляет два очка.