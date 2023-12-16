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Бояринцев: если есть такое доверие Абаскалю, нет смысла убирать его перед весенней частью

Бояринцев: если есть такое доверие Абаскалю, нет смысла убирать его перед весенней частью
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Российский тренер Денис Бояринцев высказался о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если идёт такое доверие тренеру, нет никакого смысла убирать Абаскаля перед весенней частью. Если эти эксперименты закончатся непопаданием в тройку по итогу сезона, то надо будет делать выводы. Смысл весной метаться? Пусть работает. Летом взяли качественных футболистов. Надо дать человеку поработать. Сначала казалось, что им будет тяжело бороться за чемпионство, но вполне могут отыграться», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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