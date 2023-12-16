Жена Месси показала фотографию накачанного мужа из спортзала

Антонелла Рокуццо, являющаяся женой нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, выложила у себя в социальных сетях их совместную фотографию из тренажёрного зала, на которой видно, что аргентинец находится в отличной физической форме.

Фото: Социальные сети Антонеллы Рокуццо

Напомним, Месси перешёл в американский клуб минувшим летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «ПСЖ». В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение аргентинца рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Минувшей осенью Месси был признан лучшим футболистом года по версии France Football.