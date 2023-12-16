Филипе Луис: Симеоне никогда не произносил фамилию Месси – он просто называл его гномом

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис вспомнил, как наставник мадридской команды Диего Симеоне называл экс-игрока «Барселоны» Лионеля Месси.

По признанию бразильца, недавно завершившего карьеру, рулевой «матрасников» не хотел запугивать игроков своей команды, лишний раз произнося имя многократного обладателя «Золотого мяча».

«Когда мы играли с «Барселоной», Симеоне не произносил фамилию Месси, чтобы не пугать нас. Он просто говорил «гном». Месси – лучший из всех игроков, которых я видел, он невероятен. Я много работал над тем, чтобы остановить его, и даже смотрел все его матчи с 2006 по 2016 год», – сказал Луис в интервью на YouTube-канале Charla Podcast.

Филипе Луис выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году, проведя один сезон в составе лондонского «Челси». Луис провёл в составе «Атлетико» 333 матча, забил девять мячей. Вместе с «матрасниками» защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды — Лигу Европы и трижды — Суперкубок УЕФА.