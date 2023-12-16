«Ливерпуль» и «ПСЖ» хотят подписать Бералдо, которым интересуется «Зенит»

Английский «Ливерпуль» и французский «ПСЖ» хотят подписать защитника «Сан-Паулу» Лукаса Бералдо. Также клубом интересуется «Зенит», сообщает аккаунт Por Fora das Quatro Linhas в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, единственное предложение российская команда сделала по игроку в размере € 18 млн, однако оно было отклонено. При этом Бералдо хочет подписать английский «Лестер», который заявил, что перебьёт предложение сине-бело-голубых в это зимнее трансферное окно и предложит € 20 млн.

В нынешнем сезоне Лукас провёл за «Сан-Паулу» 48 матчей, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.