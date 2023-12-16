Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» уведомил, что перебьёт предложение «Зенита» по Бералдо

«Лестер» уведомил, что перебьёт предложение «Зенита» по Бералдо
Комментарии

Английский «Лестер» уведомил бразильский «Сан-Паулу», что перебьёт предложение «Зенита» по защитнику Лукасу Бералдо, сообщает Globo.

По информации источника, российский клуб предложил за защитника «Сан-Паулу» € 18 млн. А «Лестер» планирует заплатить за Бералдо, как минимум € 20 млн.

Ранее английский клуб уже дал понять, что сделает более крупное предложение, чем «Зенит». Теперь намерение превратилось в предупреждение. При этом англичане подчеркнули, что как только откроется трансферное окно 1 января, предложение будет отправлено.

Лукас сыграл в нынешнем сезоне за «Сан-Паулу» 48 матчей, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Лестер» готовит предложение по Бералдо, которым интересуется «Зенит»
«Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Бералдо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android